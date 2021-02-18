Придумать картинки для трех категорий сайта.

БаннерыЗавершен21 заявка453 просмотра
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Придумать картинки для трех категорий сайта. Понадобится подобрать изображение. От вас исходник в слоях. Параметры картинки ширина от 234 пикселей, высота от 166 пикселей, dpi 72.

Подробности в личном сообщении.

3 года назад
saleksan
Сергей 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
yuliyaalex
Юлия 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
час назад
3 года назад
$4
3 дня
Работа выполнена на хорошо.
Всё хорошо.