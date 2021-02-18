Для сайта: Один баннер создать, один доработать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать картинки для трех категорий сайта. Понадобится подобрать изображение. От вас исходник в слоях. Параметры картинки ширина от 234 пикселей, высота от 166 пикселей, dpi 72.
Подробности в личном сообщении.
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