Две иллюстрации и пять пиктограмм

Требуется сделать две картинки на замену https://incapa.ru/img/slider/header2.png

Первая - иллюстрация "Машинное обучение в розничной торговле"

Вторая - "Машинное обучение в энергетике"

Также нужны пиктограммы на главную для https://incapa.ru/ (вместо тех, что есть сейчас, но в похожем стиле https://incapa.ru/img/icon_service.png).

300 рублей.