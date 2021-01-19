Требуется сделать две картинки на замену [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fincapa.ru%2Fimg%2Fslider%2Fheader2.png&cc_key=]https://incapa.ru/img/slider/header2.png [/url]Первая - иллюстрация "Машинное обучение в розничной торговле" Вторая - "Машинное обучение в энергетике" Также нужны пиктограммы на главную для [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fincapa.ru%2F&cc_key=]https://incapa.ru/[/url] (вместо тех, что есть сейчас, но в похожем стиле https://incapa.ru/img/icon_service.png). 300 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер баннеров: 300х250, 336х280, 728х90На баннерах:Логотип мобитайза (выдадим)текст: «Приватные офферы. Высокие ставки. Личный менеджер.»кнопка «Зарегистрироваться сейчас», «Забрать приватный оффер» - сделать разные варианты Фон на баннерах должен быть не серый, а лайтовый, возможен перелив цвета с одного на другой, но в цветах сайта (черный и оранжевый) Сделать по 2 штуке каждого баннера.
- Похожие заказы
- Баннеры3 заявкиЗакрыт3 года назад
Придумать картинки для трех категорий сайта. Понадобится подобрать изображение. От вас исходник в слоях. Параметры картинки ширина от 234 пикселей, высота от 166 пикселей, dpi 72. Подробности в личном сообщении.Завершен3 года назад
Для сайта: Один баннер создать, один доработатьЗавершен3 года назад
Нарисовать баннер аналогичный баннерам на странице https://xrates.ru/wiki/biznes-resheniya-dlya-obmennikov-ot-xrates-i-partnyorov. Будет содержать два логотипа.Завершен3 года назад
- $10
Приветствую, необходимо нарисовать баннер 160 на 600 px. Текст для баннера и пожелания в приложении. Связь по телеграм. Оплата на ЮМани (Яндекс.Деньги).Завершен3 года назад
- $10
Нужно нарисовать то что во вложении (то есть только верх сайта eda.yandex.ru) в фотошопе 1в1.Баннеры45 заявокЗакрыт3 года назад
работа для Дмитрия КириченкоЗавершен3 года назад