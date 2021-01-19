Баннера

БаннерыЗакрыт41 заявка585 просмотров
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Размер баннеров: 300х250, 336х280, 728х90На баннерах:Логотип мобитайза (выдадим)текст: «Приватные офферы. Высокие ставки. Личный менеджер.»кнопка «Зарегистрироваться сейчас», «Забрать приватный оффер» - сделать разные варианты Фон на баннерах должен быть не серый, а лайтовый, возможен перелив цвета с одного на другой, но в цветах сайта (черный и оранжевый) Сделать по 2 штуке каждого баннера.

3 года назад
Ganna181
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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