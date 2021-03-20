Меня зовут Артур, мне 23 года. Я живу веб дизайном уже около 3х лет
Живу – потому что дизайн для меня это не только вид деятельности или заработок, это то, что мне по душе и то, чем я занимаюсь с удовольствием даже в свободное от работы время. Благодаря этому, у меня хватает мотивации постоянно развиваться, а работа идёт относительно быстро и в удовольствие.
Разрабатываю прототипы и дизайн страниц, приложений, баннеров, логотипов и всего что приносит удовольствие мне и пользу другим. Всегда стараюсь решать поставленные задачи с упором на качество, логику, удобство и красоту.
Моё портфолио:
- https://www.behance.net/kovel
- https://dribbble.com/kovel
- https://freelancehunt.com/freelancer/kvl_.html#portfolio
Профессиональные навыки:
- Владею Figma; Adobe Ps, Ai, Ae, Xd
- Понимаю принципы UI/UX; типографики и колористики
- Работаю по сеткам (bootstrap в т.ч.); делаю адаптивный дизайн
- Имею базовые знания по html/css/js
- Перфекционист
Если у вас есть что обсудить — пишите, с удовольствием пообщаюсь!
С уважением, Артур.