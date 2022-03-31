Работаю на качество, а не на количество!
Привет. Меня зовут Кристина. Я начинающий веб-дизайнер, у меня мало опыта, но я ответственно подхожу к работе. С удовольствием помогу Вам сделать:
- Дизайн Landing Page (Photoshop, Figma)
- Дизайн для полиграфии - визитки, флаера, баннера, плакат
- Дизайн рекламных баннеров для сайтов и социальных сетей
Буду рада сотрудничеству.
Портфолио
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