angel53

Кристина angel53

 
31 годУкраина/Бровары
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работаю на качество, а не на количество!

Привет. Меня зовут Кристина. Я начинающий веб-дизайнер, у меня мало опыта, но я ответственно подхожу к работе. С удовольствием помогу Вам сделать:

  • Дизайн Landing Page (Photoshop, Figma)
  • Дизайн для полиграфии - визитки, флаера, баннера, плакат
  • Дизайн рекламных баннеров для сайтов и социальных сетей
Веб-дизайн приносит мне удовольствие и я хочу набираться опыта и развиваться, чтобы стать профессионалом в этой сфере, поэтому готова к любым проектам и задачам.

Буду рада сотрудничеству.

Дизайн лендингаFigmaPhotoshopБаннер для сайта
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