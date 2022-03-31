Работаю на качество, а не на количество!

Привет. Меня зовут Кристина. Я начинающий веб-дизайнер, у меня мало опыта, но я ответственно подхожу к работе. С удовольствием помогу Вам сделать:

Дизайн Landing Page (Photoshop, Figma)

Дизайн для полиграфии - визитки, флаера, баннера, плакат

Дизайн рекламных баннеров для сайтов и социальных сетей

Веб-дизайн приносит мне удовольствие и я хочу набираться опыта и развиваться, чтобы стать профессионалом в этой сфере, поэтому готова к любым проектам и задачам.

Буду рада сотрудничеству.