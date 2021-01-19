Сделать баннеры для онлайн ярмарки

Необходимо что-то новое, но с сохранением фирменного стиля. Прикреплены баннеры предыдущих лет, на которые можно опираться. Открыты для предложений и идей.
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Нужно сделать 3 баннера с алкогольными сетами
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