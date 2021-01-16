Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр. Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы. Работы очень много. Готовы работать в том числе и с джуниорами. В отклике сразу пишите свой телеграм и ссылку на портфолио ...