Дизайн шапки для Ютуб канала

Обложки для 3-5 видеоШапка канала https://youtube.com/c/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Причины выбрать меня исполнителем:
1.Всегда на связи2.Качественный результат3.Учитываю ваши корректировки-Работу я выполняю в полном объёме
-Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
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