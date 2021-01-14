Видео и анимационные баннеры

Изменить стилистику частей экрана (отображение времени и даты как слева и клавиатуры, как справа). Все остальное оставить, как есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр.
Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы.
Работы очень много.
Готовы работать в том числе и с джуниорами.
В отклике сразу пишите свой телеграм и ссылку на портфолио или примеры работ.
Спасибо!
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