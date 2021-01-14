Видео и анимационные баннеры

БаннерыЗакрыт10 заявок476 просмотров
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Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр.

Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы.

Работы очень много.

Готовы работать в том числе и с джуниорами.

В отклике сразу пишите свой телеграм и ссылку на портфолио или примеры работ.

Спасибо!

3 года назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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