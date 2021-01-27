Здравствуйте. Нужно создать баннеры для рекламы услуг. Подробнее исполнителю.
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Доработка баннера, согласно задания:
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