Необходимо сделать 3 баннера

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Необходимо сделать 3 баннера. Размеры и описание скину кандидатам. 

3 года назад
annlan
Олег 
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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