С радостью приму и выполню ваше задание в срок !
Я делаю баннеры и креативы для соц сетей.
Делаю дизайн для сайта или приложения.
Довольно долго работаю с фигмой , сделаю редизайн или правки в вашем проекте на фигме.
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$310
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Отзывы заказчиков
$310
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!