mirzaaliev

Андрей mirzaaliev

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
С радостью приму и выполню ваше задание в срок !

Я делаю баннеры и креативы для соц сетей.

Делаю дизайн для сайта или приложения.

Довольно долго работаю с фигмой , сделаю редизайн или правки в вашем проекте на фигме. 

недостаточно оценок
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$310
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
anatolyi_v
Васильев 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$310
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать небольшой сайт, строго в Figma
Отзыв недоступен.
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