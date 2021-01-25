Нарисовать баннер

Нужно нарисовать (переделать) баннер

Есть готовый макет от прошедшего проекта

нужно нарисовать такой же под новый проект

или переделать то, что есть, но

- изменить цвета

- изменить шрифт

- изменить частично текст

- Изменить картинку и текст на коробке и диске

(см готовый пример)

Работы не много

надо сделать за 1 день, сегодня