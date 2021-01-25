Нарисовать баннер

$10
БаннерыЗавершен8 заявок223 просмотра
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Нужно нарисовать (переделать) баннер

Есть готовый макет от прошедшего проекта

нужно нарисовать такой же под новый  проект

или переделать то, что есть, но

- изменить цвета

- изменить шрифт

- изменить частично текст

- Изменить картинку и текст на коробке и диске 

(см готовый пример)

Работы не много

надо сделать за 1 день, сегодня

3 года назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alesya_aniskev
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$7
1 день
Благодарю за хорошую работу все было быстро и как надо
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
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