Нарисовать баннер

Требуется разработка двух Gif баннеров в двух размерах Текст есть. Есть примеры баннеров, но нужно сделать абсолютно новые Главное требование - размер до 60Кб Выбираем по цене и портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать (переделать) баннер
Есть готовый макет от прошедшего проекта
нужно нарисовать такой же под новый проект
или переделать то, что есть, но
- изменить цвета
- изменить шрифт
- изменить частично текст
- Изменить картинку и текст на коробке и диске
(см готовый пример)
Работы не много
надо сделать за 1 день, сегодня
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