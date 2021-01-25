Привет!殺
Меня зовут Алеся и я веб-дизайнер с огоньком в глазах!朗
В каждый проект вливаюсь как часть команды, которая заинтересована в качественном результате.💪
⚡️Как работаем:
-Провожу анализ конкурентов.
-Подбираю лучшее решения для каждой сферы бизнеса
-Выстраиваю логическую структуру сайта(прототип). И подберу несколько вариантов визуального решения задачи. Вам останется только решить, что ближе для вас.
-Отрисую проект в необходимые сроки.
-Довожу до результата, который будет Вас устраивать полностью.
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✨Со мной удобно:
☝️Быстро вливаюсь в проект
Устали от огромных брифов с 1000 вопросов?
Я с радостью проведу с вами созвон на 20-30 минут, для определения всех главных задач проекта.
👉В любом мессенджере на связи
Комфортно писать в мессенджерах, я всегда на связи.
爛Верну предоплату на любом этапе работы
Ценю ваше и свое время. Ведь так бывает, что вкусы клиента и заказчика абсолютно противоположны и это нормально, все люди разные.
✌️Делаю то, что нужно было еще вчера
Вам нужен проект, а запуск уже завтра? Я из тех людей, который работает быстро и качественно.
👍Бесплатные правки
Да, правки действительно бесплатные. Довожу проект до полной удовлетворенности заказчика.
Важно: правки — это поменять местами блоки, или изменить цвета, текст или добавить иконку.
А доработки — это создать новую страницу или еще один банер. Важно не путать эти два понятия.
Работаю по выходным
Дизайн-это часть моей жизни. И мне в кайф разрабатывать проекты даже в выходные, правда с перерывами на сон.
🤝Бонусы для постоянных клиентов
Мы работаем с вами на постоянной основе, и я веду ваш проект полностью? Значит мы партеры.
А для партнёров, я с радостью дорисую пару банеров в подарок или дам скидку в 15%. Мне не жалко, а вам приятно.
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⚡️Знания, умения, навыки.
🔥Мои специализации:
- Сочные лендинги
- Сайт-визитка, портфолио
- Интернет магазины (UI/UX)
- Корпоративные сайты
- Баннеры
- Презентации
- Сайт под ключ на платформе Tilda Zero Block
- Работа в Figmа и Photoshop
Портфолио:
Мои работы — Behance
Стилистика в которой работаю - Behance
⭐️Онлайн курсы:
Дизайн, который стоит дорого — Сертификат
Курс по созданию сайтов на Tilda — Сертификат
Навыки:
✨Высшее экономическое образование в БГУ, и любовь к лучшим маркетолагам, позволяет мне выстраивать дизайн с правильным влиянием на человека, для формирования доверия к вашей компании и дальнейшей покупки именно у вас.
✨Изучала верстку с GloAcadem. На меня не жалуются верстальщики
✨11 000+ просмотров на самой топовой площадке Behance
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Мои контакты: Telegram, VK или Skype
Способы оплаты
Работаю по предоплате 30%
Карта Visa или Яндекс.Деньги
Если вам не подходит ни один из этих вариантов, то мы обязательно найдем подходящее решение.
Пишите! С удовольствием буду рада сотрудничеству!朗
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