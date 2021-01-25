❗️❗️❗️Внимание сочный дизайн!💥💥💥

Привет!殺

Меня зовут Алеся и я веб-дизайнер с огоньком в глазах!朗

В каждый проект вливаюсь как часть команды, которая заинтересована в качественном результате.💪

⚡️Как работаем:

-Провожу анализ конкурентов.

-Подбираю лучшее решения для каждой сферы бизнеса

-Выстраиваю логическую структуру сайта(прототип). И подберу несколько вариантов визуального решения задачи. Вам останется только решить, что ближе для вас.

-Отрисую проект в необходимые сроки.

-Довожу до результата, который будет Вас устраивать полностью.

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✨Со мной удобно:

☝️Быстро вливаюсь в проект

Устали от огромных брифов с 1000 вопросов?

Я с радостью проведу с вами созвон на 20-30 минут, для определения всех главных задач проекта.

👉В любом мессенджере на связи

Комфортно писать в мессенджерах, я всегда на связи.

爛Верну предоплату на любом этапе работы

Ценю ваше и свое время. Ведь так бывает, что вкусы клиента и заказчика абсолютно противоположны и это нормально, все люди разные.

✌️Делаю то, что нужно было еще вчера

Вам нужен проект, а запуск уже завтра? Я из тех людей, который работает быстро и качественно.

👍Бесплатные правки

Да, правки действительно бесплатные. Довожу проект до полной удовлетворенности заказчика.

Важно: правки — это поменять местами блоки, или изменить цвета, текст или добавить иконку.

А доработки — это создать новую страницу или еще один банер. Важно не путать эти два понятия.

Работаю по выходным

Дизайн-это часть моей жизни. И мне в кайф разрабатывать проекты даже в выходные, правда с перерывами на сон.

🤝Бонусы для постоянных клиентов

Мы работаем с вами на постоянной основе, и я веду ваш проект полностью? Значит мы партеры.

А для партнёров, я с радостью дорисую пару банеров в подарок или дам скидку в 15%. Мне не жалко, а вам приятно.

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⚡️Знания, умения, навыки.

🔥Мои специализации:

- Сочные лендинги

- Сайт-визитка, портфолио

- Интернет магазины (UI/UX)

- Корпоративные сайты

- Баннеры

- Презентации

- Сайт под ключ на платформе Tilda Zero Block

- Работа в Figmа и Photoshop

Портфолио:

Мои работы — Behance

Стилистика в которой работаю - Behance

⭐️Онлайн курсы:

Дизайн, который стоит дорого — Сертификат

Курс по созданию сайтов на Tilda — Сертификат

Навыки:

✨Высшее экономическое образование в БГУ, и любовь к лучшим маркетолагам, позволяет мне выстраивать дизайн с правильным влиянием на человека, для формирования доверия к вашей компании и дальнейшей покупки именно у вас.

✨Изучала верстку с GloAcadem. На меня не жалуются верстальщики

✨11 000+ просмотров на самой топовой площадке Behance

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Мои контакты: Telegram, VK или Skype

Способы оплаты

Работаю по предоплате 30%

Карта Visa или Яндекс.Деньги

Если вам не подходит ни один из этих вариантов, то мы обязательно найдем подходящее решение.

Пишите! С удовольствием буду рада сотрудничеству!朗