Сделать редизайн баннера

$13
БаннерыЗавершен43 заявки742 просмотра
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Перерисовать баннер:

http://joxi.ru/zANRQB4Tjn45wA

Баннер должен быть в дизайн сайта и без счетчика: https://postel-queen.ru

Это не значит, что нужно оставить тот же баннер и убрать счетчик и сделать шрифт по больше. Нужно именно перерисовать.

Баннер должен быть адаптивным, читаем статью: https://nuzhen-sajt.ru/blog/adaptaciya-sajta-pod-raznye-razresheniya-v-2020-g-rekomendacii

итого 4 размера

Бюджет 1000 российских рублей

 

3 года назад
gorasul
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MaximCorfu
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$13
1 день
Все супер, работа выполнена в срок, всегда на связи, отличный дизайнер
Отличный заказчик, четко поставленная задача, оплата вовремя, рекомендую к сотрудничеству!
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