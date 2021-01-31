Сделать редизайн баннера

Перерисовать баннер:

http://joxi.ru/zANRQB4Tjn45wA

Баннер должен быть в дизайн сайта и без счетчика: https://postel-queen.ru

Это не значит, что нужно оставить тот же баннер и убрать счетчик и сделать шрифт по больше. Нужно именно перерисовать.

Баннер должен быть адаптивным, читаем статью: https://nuzhen-sajt.ru/blog/adaptaciya-sajta-pod-raznye-razresheniya-v-2020-g-rekomendacii

итого 4 размера

Бюджет 1000 российских рублей