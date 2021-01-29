Агитационный плакат

учеба за рубежам
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Плакат формата А2. Разделен на две части. Верхняя часть - с ERP; нижняя часть - "до эпохи автоматизации". Верхняя картинка "хорошая" преобладает над нижней "плохой". Подробности в личку
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