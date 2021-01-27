Создать баннер в 4х форматах под акцию для сайта пиццерии

Приветствую, коллеги.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Разместить на сайте пиццерии (адрес пришлю кандидатам) акцию:

« ВКУСНЫЙ ПОДАРОК при любом заказе на сайте от 1000 р. ! »

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ:

Разместить под шапкой сайта баннеры с названием акции.

Сейчас на сайте можно включить баннер на главной.

И при просмотре сайта на ПК вид баннера будет такой - http://joxi.ru/Vm64j1tvPDMNAZ

Размер этого баннера: 1920 x 365 pixels

А в мобильной версии (при ширине экране менее 768px) сейчас баннер на главной выглядит так - http://joxi.ru/xAeBZWcX8P3Zry,

т.е. баннер просто масштабируется под размер экрана.

КАК БУДЕМ ДЕЛАТЬ:

Для ПК версии на главной странице оставим как есть - это 1й формат баннера,

а на всех внутренних страницах добавить невысокий баннер в форма ленты,

примерно такого размера - http://joxi.ru/5mdBK6c8okGoA1 - это будет 2ой формат баннера.

Для мобильной версии сайта для главной страницы сделаем 3й вариант баннера

в формате с соотношение сторон примерно 1:2 (горизонтальный),

тогда место для баннера будет выглядеть так - http://joxi.ru/VrwzGJi4GXB3AX,

а для внутренних тоже сделать мини ленту, примерно так - http://joxi.ru/Q2K1koUv6qONrj - это 4й формат баннера

Все форматы баннеров нужно объединены единым стилем и сочетать с дизайном сайта.

ЗАДАЧА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА:

- Создать баннер в 4х формах, описанных выше.

- Размер баннеров по ширине - в соответствии с форматом.

- Размер баннеров по высоте - на ускорение дизайнера.

- Учесть что баннера для ПК будет масштабируется от 768 до 1920

- ВОПРОС: Или лучше ограничить макс ширину баннера шириной контента в 1510 px http://joxi.ru/823vGXH8dJRRmO ?

- Учесть что в мобильной версии баннеры будут масштабироваться от 320 до 768 px

- Макеты баннеров предоставить в формате “примерки” баннеров на сайте (наложение на скрины сайта)

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

- (!) нужен грамотный и ответственный человек, способный (-ая) предложить решение и реализовать его максимально самостоятельно, поэтапно согласуя его на 3-4х контрольных точках ! (один формат баннера - одна контрольная точка)

- возможность созвона через какой-либо мессенджер,

- наличие портфолио,

- начните ответ со слов "Дочитал(-а)".

ПРИШЛИТЕ И УКАЖИТЕ:

- примеры подобных работ

- стоимость часа работы и бюджет данного проекта.

Оплата этого проекта через БС или по-факту.