Создать баннер в 4х форматах под акцию для сайта пиццерии

Добрый день Нужно из существующей картинки (PSD со слоями) сделать 2 анимированных баннера: горизонтальный 725*90 вертикальный 320*480 Указывайте пожалуйста цену в ответах. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, коллеги.
ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Разместить на сайте пиццерии (адрес пришлю кандидатам) акцию:
« ВКУСНЫЙ ПОДАРОК при любом заказе на сайте от 1000 р. ! »
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ:
Разместить под шапкой сайта баннеры с названием акции.
Сейчас на сайте можно включить баннер на главной.
И при просмотре сайта на ПК вид баннера будет такой - http://joxi.ru/Vm64j1tvPDMNAZ
Размер этого баннера: 1920 x 365 pixels
А в мобильной версии (при ширине экране менее 768px) сейчас баннер на главной выглядит так - http://joxi.ru/xAeBZWcX8P3Zry,
т.е. баннер просто масштабируется под размер экрана.
КАК БУДЕМ ДЕЛАТЬ:
Для ПК версии на главной странице оставим как есть - это 1й формат баннера,
а на всех внутренних страницах добавить невысокий баннер в форма ленты,
примерно такого размера - http://joxi.ru/5mdBK6c8okGoA1 - это будет 2ой формат баннера.
Для мобильной версии сайта для главной страницы сделаем 3й вариант баннера
в формате с соотношение сторон примерно 1:2 (горизонтальный),
тогда место для баннера будет выглядеть так - http://joxi.ru/VrwzGJi4GXB3AX,
а для внутренних тоже сделать мини ленту, примерно так - http://joxi.ru/Q2K1koUv6qONrj - это 4й формат баннера
Все форматы баннеров нужно объединены единым стилем и сочетать с дизайном сайта.
ЗАДАЧА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА:
- Создать баннер в 4х формах, описанных выше.
- Размер баннеров по ширине - в соответствии с форматом.
- Размер баннеров по высоте - на ускорение дизайнера.
- Учесть что баннера для ПК будет масштабируется от 768 до 1920
- ВОПРОС: Или лучше ограничить макс ширину баннера шириной контента в 1510 px http://joxi.ru/823vGXH8dJRRmO ?
- Учесть что в мобильной версии баннеры будут масштабироваться от 320 до 768 px
- Макеты баннеров предоставить в формате “примерки” баннеров на сайте (наложение на скрины сайта)
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
- (!) нужен грамотный и ответственный человек, способный (-ая) предложить решение и реализовать его максимально самостоятельно, поэтапно согласуя его на 3-4х контрольных точках ! (один формат баннера - одна контрольная точка)
- возможность созвона через какой-либо мессенджер,
- наличие портфолио,
- начните ответ со слов "Дочитал(-а)".
ПРИШЛИТЕ И УКАЖИТЕ:
- примеры подобных работ
- стоимость часа работы и бюджет данного проекта.
Оплата этого проекта через БС или по-факту.
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