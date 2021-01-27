Сделать анимированный баннер на основе существующей картинки

Перерисовать баннер: http://joxi.ru/zANRQB4Tjn45wA Баннер должен быть в дизайн сайта и без счетчика: https://postel-queen.ru Это не значит, что нужно оставить тот же баннер и убрать счетчик и сделать шрифт по больше. Нужно именно перерисовать. Баннер должен быть адаптивным, читаем статью: https://nuzhen-sajt.ru/blog/adaptaciya-sajta-pod-raznye-razresheniya-v-2020-g-rekomendacii итого ...