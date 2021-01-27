Дизайн email рассылок

Ищем веб-дизайнера для email рассылок.

Частота рассылок - примерно 2 в месяц. Вероятно, объём будет расти.

Обычно для каждой рассылки нужны макеты для:

· e-mail

· слайдер на сайт (desktop + mobile)

· новость на сайт (desktop + mobile)

Для каких-то активностей возможны доп. макет: вместо или вместе со слайдером - баннер в других категориях сайта

Какие-то фото у нас есть, какие-то нужно подбирать.

Есть бренд-бук и гайд-лайны.

Пример e-mail:

http://joxi.ru/v29w677hpX34vr

http://joxi.ru/Q2KXNjjivM4X4A

Пример баннеров:

На главной http://joxi.ru/vAWGaVVIOG1lyA

Метизы категория http://joxi.ru/zAN1gQQcjNBxO2

Новость http://joxi.ru/E2pJ4MMiGw9Vlr

Важно: платим на расчетный счет, и нужно будет предоставлять закрывающие документы. Обязательно присылайте ссылку на портфолио с примерами аналогичных работ