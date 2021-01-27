Графический оверлей для видеострима

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать оверлей для видеостримов по тематике тв-шопинг. Образец прикреплен.
Оверлей должен быть в виде мокапа для Photoshop для легкого и быстрого редактирования.
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