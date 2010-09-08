manufactura

Необходимо придумать и создать обложки наших страниц в соцсетях. Соцсети три - ютуб, инстаграм и фейсбук. С нашей стороны предоставим логотип и фото нашей продукции в различных вариациях.
- Баннеры36 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать интро заставку для видеостримов ТВ-шоппингаюАнимация16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать оверлей для видеостримов по тематике тв-шопинг. Образец прикреплен. Оверлей должен быть в виде мокапа для Photoshop для легкого и быстрого редактирования.Баннеры12 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт будет состоять из: - О компании - Категории продуктов - Страницы с описанием продуктов - раздел FAQ - раздел ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
Приложение должно иметь следующий функционал: 1. Поддержка IP-камер P2P всех основных производителей. 2. Возможность работы в режиме сетевого видеорегистратора, то есть в режиме воспроизведения всех подключенных к приложению камер одновременно. 3. Возможность видеозаписи с камер видеонаблюдения в реальном ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Логотип для интернет-магазина потребительской электроники. Название - Livedeals24/7 Особенности магазина: Это магазин и ТВ Шоппинг - два в одном (аналоги - www.shophq.com, www.hse24.de, www.channel21.de) Основной ассортимент - потребительская электроника, гаджеты. Основная аудитория хоть и широкая, но сайт всеже будет ориентироваться на молодежь. Будет ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $80
Комната 20 кв м плюс коридор 4 кв м Комната для проживания в течении года-двух одного человека мужского пола )) Как можно функциональней. В современном стиле. Полностью ваши идеи. Мебель будем делать из шпона или лакированого шпона - любая идея ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Создание инет-магазина електроники под ключ с дизайном и заливкой на хостинг. Возможно и наполнение. Дизайн будет использоваться для нескольких тематических сайтов - один - КБТ, другой - плоские ТВ и т.д. Отсюда и пожелание сделать дизайн универсальным ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $198
Сайт бренда мелкой бытовой техники под ключ. На любой CMS, подходящей под данный тип сайтов с удобной админкой для редактирования, понятной для обыкновенного пользователя. Не wordpress, не Joomla. Сайт в современном стиле. Без флеша. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен логотип для магазина трикотажа отечественного производства высокого качества "Мануфактура", фирменный цвет, который будет использоваться для всех рекламоносителей, внутреннего оформления магазина и шрифт, который будет использоваться при рекламе. Стиль логотипа и цвет полностью на вкус дизайнера. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад