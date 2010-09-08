manufactura

Александр manufactura

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Андроид приложение для IP-камер видеонаблюдения

    Приложение должно иметь следующий функционал: 1. Поддержка IP-камер P2P всех основных производителей. 2. Возможность работы в режиме сетевого видеорегистратора, то есть в режиме воспроизведения всех подключенных к приложению камер одновременно. 3. Возможность видеозаписи с камер видеонаблюдения в реальном ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для интернет-магазина

    Логотип для интернет-магазина потребительской электроники.  Название - Livedeals24/7 Особенности магазина: Это магазин и ТВ Шоппинг - два в одном (аналоги - www.shophq.com, www.hse24.de, www.channel21.de) Основной ассортимент - потребительская электроника, гаджеты. Основная аудитория хоть и широкая, но сайт всеже будет ориентироваться на молодежь. Будет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Визуализация комнаты и коридорчика

    $80

    Комната 20 кв м плюс коридор 4 кв м Комната для проживания в течении года-двух одного человека мужского пола )) Как можно функциональней. В современном стиле. Полностью ваши идеи. Мебель будем делать из шпона или лакированого шпона - любая идея ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание инет-магазина под ключ

    Создание инет-магазина електроники под ключ с дизайном и заливкой на хостинг. Возможно и наполнение. Дизайн будет использоваться для нескольких тематических сайтов - один - КБТ, другой - плоские ТВ и т.д. Отсюда и пожелание сделать дизайн универсальным ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ с уникальным дизайном

    $198

    Сайт бренда мелкой бытовой техники под ключ. На любой CMS, подходящей под данный тип сайтов с удобной админкой для редактирования, понятной для обыкновенного пользователя. Не wordpress, не Joomla. Сайт в современном стиле. Без флеша. ...

    WordPressJoomlaЛоготип для сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип магазина одежды и фирменный цвет

    $50

    Нужен логотип для магазина трикотажа отечественного производства высокого качества "Мануфактура", фирменный цвет, который будет использоваться для всех рекламоносителей, внутреннего оформления магазина и шрифт, который будет использоваться при рекламе. Стиль логотипа и цвет полностью на вкус дизайнера. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
yunneet
Маяда 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Логотип для интернет-магазина
Отличный заказчик! Быстрая оплата, понятное тз. Спасибо за сотрудничество!
Быстро, оперативно, качественно
Ответный отзыв
Silverbone
Павел 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип магазина одежды и фирменный цвет
Грамотный заказчик. Четко поставил задачу, оперативно следил за процессом ее выполнения. Готовую работу оплатил своевременно. Только положительные впечатления от сотрудничества. Желаю всем таких работодателей!
Полностью и правильно понимает задание и желание заказчика. Справился с работой на отлично. Имеет талант. Логотип отличный. То, что доктор прописал.
Ответный отзыв