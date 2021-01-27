Имиджевый баннер

Здравствуйте нужно отрисовать баннер размер 940х292px В приложении - информация которая должна быть на баннере Так же дополнительно надо добавить надпись "Рейтинг 101Hotels.com" над всей информацией Выполнить баннер нужно вот в такой стилистике https://stolichnyi72.ru/wp-content/uploads/2016/09/Award.png