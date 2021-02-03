Дизайн пачки баннеров

$9
БаннерыЗавершен8 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать уникальные баннеры для сайта.

Формат jpeg, вес не больше 150kb.

Можно использовать конструкторы типа Canva и других.

1.

1000*300

Упаковка товара, колено/сустав с зеленой обводкой (полупрозрачной), демонстрирующей, что сустав в порядке и все хорошо.

Надпись: Гель для суставов «Биотрин»

!!! Кавычки именно Ёлочки. не "" а «». Во всех макетах

2. 800*150 Товар, надпись

«Биотрин» — сертифицированное средство

3. 800*150, товар, надпись

Преимущества «Биотрина» перед обычными мазями для суставов

4. 800*300 Баннер, раскрывающий преимущества.

Изображение товара, буллеты • или какие-то другие иконки (по тематике, листик например, или что-то графичное).

• Стойкий обезболивающий эффект

• Убирает отечность и увеличивает подвижность

• Нормализует кровообращение

• Убирает хрустящие и щелкающие звуки

5. 500*500 состав, посередине средство, по углам состав

Змеиный яд (изображение змеи, но не морды, а скорее скрученного хвоста)

Акулий жир

Панты марала

50 фитокомпонентов

6. 500*500 для чего (картинка товара, и на фон что-то с больной спиной или коленом, или по теме из маркированного списка)

• остеопороз

• подагра

• артрит, артроз

• бурсит

• синовит

• атрофия мышц

7. 500*500 товар, и 3 буллета (иконки)

(иконка времени, часов, костыля и тд на выбор) Возрастные изменения

(иконка, характеризующая травму) Травмы суставов

(иконка с гирей) Большая нагрузка на суставы

8. 200*200 сделать png шаблон Отзывов, круглая рамка, в стиле остальных баннеров. Сделайте пример с любым человеком, и просто рамку для дальнейшего редактирования

9. 800*300 Краткая инструкция. фото товара сбоку, и процесс нанесения

очистить кожу (вымыть и натереть спиртом);

небольшое количество геля растереть мягкими массажными движениями в области больного сустава

______________

Продукт Биотрин.

Цвета тёмно-коричневый с золотым.

Посмотрите в интернете фотографии упаковки. Можно скопировать цвета.

Базовый коричневый

#363434

Базовый Желтый/золотой

#e6d7a8

Шрифт черный

#231111

Серый, для примечаний

#959294

Для "кнопок"

#7d7ca1

Цвета bullet-ов, маркированных списков и прочих элементов можно подобрать на colorscheme.ru в соответствии с базовыми цветами.

На выходе от вас жду архив с изоражениями в формате jpg.

3 года назад
emitsun
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
krivonosova_e
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$9
2 дня
Евгения выполнила заказ оперативно, сделала несколько вариантов дизайна (в точности как было в ТЗ, и со своими корректировками, которые были аргументированы). Мне понравилось) Спасибо!
Отличный заказчик! :) Очень подробные ТЗ и пожелания, всегда на связи и быстро отвечает. Приятно работать с такими людьми! Рекомендую :)
  • Похожие заказы

  • Имиджевый баннер

    Создание имиджевого баннера для компании, работающей в агросфере ( стандартные поле и трактор отходят в сторонку)

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно отрисовать креативы для рекламы в FB/Инсте

    $50

    Нужно отрисовать креативы для рекламы в FB/Инсте Размер 1080 x 1080 При желании можете делать через сервис Canva, там много готовых шаблонов. Тематика: онлайн школа природного земледелия Реклама с эти баннеров будет вести на сайт онлайн вебинара: https://agrohit-online.ru/ Я даю ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн email рассылок

    $40

    Ищем  веб-дизайнера для email рассылок. Частота рассылок - примерно 2 в месяц. Вероятно, объём будет расти. Обычно для каждой рассылки нужны макеты для: · e-mail · слайдер на сайт (desktop + mobile) · новость на сайт (desktop + mobile) Для каких-то ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Графический оверлей для видеострима

    Необходимо создать оверлей для видеостримов по тематике тв-шопинг. Образец прикреплен. Оверлей должен быть в виде мокапа для Photoshop для легкого и быстрого редактирования.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать баннер в 4х форматах под акцию для сайта пиццерии

    $10

    Приветствую, коллеги. [b]ОБЩАЯ ЗАДАЧА [/b] Разместить на сайте пиццерии (адрес пришлю кандидатам) акцию: « ВКУСНЫЙ ПОДАРОК при любом заказе на сайте от 1000 р. ! » [b]РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ: [/b] Разместить под шапкой сайта баннеры с названием акции. Сейчас ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать баннер

    $10

    Здравствуйте нужно отрисовать баннер размер 940х292px В приложении - информация которая должна быть на баннере Так же дополнительно надо добавить надпись "Рейтинг 101Hotels.com" над всей информацией Выполнить баннер нужно вот в такой стилистике https://stolichnyi72.ru/wp-content/uploads/2016/09/Award.png

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад