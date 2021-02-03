Дизайн пачки баннеров

Требуется сделать уникальные баннеры для сайта.

Формат jpeg, вес не больше 150kb.

Можно использовать конструкторы типа Canva и других.

1.

1000*300

Упаковка товара, колено/сустав с зеленой обводкой (полупрозрачной), демонстрирующей, что сустав в порядке и все хорошо.

Надпись: Гель для суставов «Биотрин»

!!! Кавычки именно Ёлочки. не "" а «». Во всех макетах

2. 800*150 Товар, надпись

«Биотрин» — сертифицированное средство

3. 800*150, товар, надпись

Преимущества «Биотрина» перед обычными мазями для суставов

4. 800*300 Баннер, раскрывающий преимущества.

Изображение товара, буллеты • или какие-то другие иконки (по тематике, листик например, или что-то графичное).

• Стойкий обезболивающий эффект

• Убирает отечность и увеличивает подвижность

• Нормализует кровообращение

• Убирает хрустящие и щелкающие звуки

5. 500*500 состав, посередине средство, по углам состав

Змеиный яд (изображение змеи, но не морды, а скорее скрученного хвоста)

Акулий жир

Панты марала

50 фитокомпонентов

6. 500*500 для чего (картинка товара, и на фон что-то с больной спиной или коленом, или по теме из маркированного списка)

• остеопороз

• подагра

• артрит, артроз

• бурсит

• синовит

• атрофия мышц

7. 500*500 товар, и 3 буллета (иконки)

(иконка времени, часов, костыля и тд на выбор) Возрастные изменения

(иконка, характеризующая травму) Травмы суставов

(иконка с гирей) Большая нагрузка на суставы

8. 200*200 сделать png шаблон Отзывов, круглая рамка, в стиле остальных баннеров. Сделайте пример с любым человеком, и просто рамку для дальнейшего редактирования

9. 800*300 Краткая инструкция. фото товара сбоку, и процесс нанесения

очистить кожу (вымыть и натереть спиртом);

небольшое количество геля растереть мягкими массажными движениями в области больного сустава

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Продукт Биотрин.

Цвета тёмно-коричневый с золотым.

Посмотрите в интернете фотографии упаковки. Можно скопировать цвета.

Базовый коричневый

#363434

Базовый Желтый/золотой

#e6d7a8

Шрифт черный

#231111

Серый, для примечаний

#959294

Для "кнопок"

#7d7ca1

Цвета bullet-ов, маркированных списков и прочих элементов можно подобрать на colorscheme.ru в соответствии с базовыми цветами.

На выходе от вас жду архив с изоражениями в формате jpg.