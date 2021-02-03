Дизайн пачки баннеров

нужно отрисовать схему для документа по примеру. пример пришлю в сообщения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать уникальные баннеры для сайта.
Формат jpeg, вес не больше 150kb.
Можно использовать конструкторы типа Canva и других.
1.
1000*300
Упаковка товара, колено/сустав с зеленой обводкой (полупрозрачной), демонстрирующей, что сустав в порядке и все хорошо.
Надпись: Гель для суставов «Биотрин»
!!! Кавычки именно Ёлочки. не "" а «». Во всех макетах
2. 800*150 Товар, надпись
«Биотрин» — сертифицированное средство
3. 800*150, товар, надпись
Преимущества «Биотрина» перед обычными мазями для суставов
4. 800*300 Баннер, раскрывающий преимущества.
Изображение товара, буллеты • или какие-то другие иконки (по тематике, листик например, или что-то графичное).
• Стойкий обезболивающий эффект
• Убирает отечность и увеличивает подвижность
• Нормализует кровообращение
• Убирает хрустящие и щелкающие звуки
5. 500*500 состав, посередине средство, по углам состав
Змеиный яд (изображение змеи, но не морды, а скорее скрученного хвоста)
Акулий жир
Панты марала
50 фитокомпонентов
6. 500*500 для чего (картинка товара, и на фон что-то с больной спиной или коленом, или по теме из маркированного списка)
• остеопороз
• подагра
• артрит, артроз
• бурсит
• синовит
• атрофия мышц
7. 500*500 товар, и 3 буллета (иконки)
(иконка времени, часов, костыля и тд на выбор) Возрастные изменения
(иконка, характеризующая травму) Травмы суставов
(иконка с гирей) Большая нагрузка на суставы
8. 200*200 сделать png шаблон Отзывов, круглая рамка, в стиле остальных баннеров. Сделайте пример с любым человеком, и просто рамку для дальнейшего редактирования
9. 800*300 Краткая инструкция. фото товара сбоку, и процесс нанесения
очистить кожу (вымыть и натереть спиртом);
небольшое количество геля растереть мягкими массажными движениями в области больного сустава
______________
Продукт Биотрин.
Цвета тёмно-коричневый с золотым.
Посмотрите в интернете фотографии упаковки. Можно скопировать цвета.
Базовый коричневый
#363434
Базовый Желтый/золотой
#e6d7a8
Шрифт черный
#231111
Серый, для примечаний
#959294
Для "кнопок"
#7d7ca1
Цвета bullet-ов, маркированных списков и прочих элементов можно подобрать на colorscheme.ru в соответствии с базовыми цветами.
На выходе от вас жду архив с изоражениями в формате jpg.
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