Создание имиджевого баннера для компании, работающей в агросфере ( стандартные поле и трактор отходят в сторонку)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно отрисовать схему для документа по примеру.
пример пришлю в сообщения
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