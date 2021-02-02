Отрисовать схему для документа

$10
БаннерыЗавершен1 заявка128 просмотров
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нужно отрисовать схему для документа по примеру.

пример пришлю в сообщения 

3 года назад
e_reshetnikova
Лена 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
все ок! спасибо!
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