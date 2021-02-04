yourbestdesign

Яна Назаревич yourbestdesign

 
23 годаБеларусь/Гродно
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
-ДИЗАЙНМЕЙКЕР-

Практический опыт в творческой команде дизайнеров - более 6 месяцев

За это время реализовано:

  • 20 логотипов
  • 7 фирменных стилей
  • 20 визиток
  • пос-материалы
  • более 15 иллюстраций
  • 2 каталога
  • 5 креативных концептов
Отлично реализую быстрые, креативно-реактивные проекты

О себе: надежный креатор и воплотитель идей в digital-пространство

ВСЕГДА НА СВЯЗИ: +375(29)5804812 TELEGRAM/WHATSAPP/VIBER

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