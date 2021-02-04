Яна Назаревич yourbestdesignyourbestdesign
23 годаБеларусь/Гродно
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
-ДИЗАЙНМЕЙКЕР-
Практический опыт в творческой команде дизайнеров - более 6 месяцев
За это время реализовано:
- 20 логотипов
- 7 фирменных стилей
- 20 визиток
- пос-материалы
- более 15 иллюстраций
- 2 каталога
- 5 креативных концептов
О себе: надежный креатор и воплотитель идей в digital-пространство
ВСЕГДА НА СВЯЗИ: +375(29)5804812 TELEGRAM/WHATSAPP/VIBER
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ВИЗИТНАЯ КАРТА ФОТОГРАФА52 просмотра
- ЛОГО ДЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ50 просмотров
- ПОСТ В INSTAGRAM49 просмотров
- БРЕНД ОДЕЖДЫ ЛОГО55 просмотров
- КОНЦЕПТ ЛОГО ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ72 просмотра