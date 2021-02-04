-ДИЗАЙНМЕЙКЕР-

Практический опыт в творческой команде дизайнеров - более 6 месяцев

За это время реализовано:

20 логотипов

7 фирменных стилей

20 визиток

пос-материалы

более 15 иллюстраций

2 каталога

5 креативных концептов

О себе: надежный креатор и воплотитель идей в digital-пространство

ВСЕГДА НА СВЯЗИ: +375(29)5804812 TELEGRAM/WHATSAPP/VIBER