Ewseeva

Софья Евсеева Ewseeva

 
24 годаПольша/Варшава
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Твой личный эстет и дизайнер

Работаю с компьютера и графического планшета.Проходило несколько курсов. 

В дизайне два года, очень трудолюбивая и общительная. 

Создам Вам дизайн Вашей мечты, всё будет идеально и индивидуально.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ruslanpoz
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
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Рекомендую. Через час после обращения заказ был выполнен.
Хороший молодой человек, с которым приятно работать.
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