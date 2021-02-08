Твой личный эстет и дизайнер
Работаю с компьютера и графического планшета.Проходило несколько курсов.
В дизайне два года, очень трудолюбивая и общительная.
Создам Вам дизайн Вашей мечты, всё будет идеально и индивидуально.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Анимированные логотипы109 просмотров
- Баннеры97 просмотров
- Обрабатываю профессионально фотографии111 просмотров
- Создание логотипов и презентаций134 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Рекомендую. Через час после обращения заказ был выполнен.
Ответный отзыв
Хороший молодой человек, с которым приятно работать.