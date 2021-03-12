Привет, Дорогой заказчик!
Меня зовут Андрей, мне 21 год и я уже 3 года успел посвятить развитию себя в профессии Ux/Ui дизайнера. Проектировал Saas платформы, много опыта с разнообразными, большими и сложными задачами: полиграфия, ретушь, фирменный стиль, адаптивные сайты и приложения. Больше всего специализируюсь на вебе.
Самое главное:
Портфолио - https://www.behance.net/tutorial_user
Работаю по 50% предоплате (Если что-то пойдёт не так, всегда готов вернуть)
藺 Готов к небольшим правкам бесплатно
⌚ Почасовая ставка 6$/час
Ссылка на вторую биржу с отзывами - https://freelancehunt.com/freelancer/alevchenko.html
Мои сильные стороны:
螺 Моя разработка всегда рассчитана на повышение конверсии
Очень внимательно и бережно отношусь к макету
⏱ Быстро отвечаю
茶 Каждый вечер даю отчёт проделанной работы