🚀 Большой опыт в создании продающих и удобных интерфейсов

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 Привет, Дорогой заказчик!

Меня зовут Андрей, мне 21 год и я уже 3 года успел посвятить развитию себя в профессии Ux/Ui дизайнера. Проектировал Saas платформы, много опыта с разнообразными, большими и сложными задачами: полиграфия, ретушь, фирменный стиль, адаптивные сайты и приложения. Больше всего специализируюсь на вебе.

Самое главное:

 Портфолио - https://www.behance.net/tutorial_user

 Работаю по 50% предоплате (Если что-то пойдёт не так, всегда готов вернуть)

藺 Готов к небольшим правкам бесплатно

⌚ Почасовая ставка 6$/час

 Ссылка на вторую биржу с отзывами - https://freelancehunt.com/freelancer/alevchenko.html

Мои сильные стороны:

螺 Моя разработка всегда рассчитана на повышение конверсии

 Очень внимательно и бережно отношусь к макету

⏱ Быстро отвечаю

茶 Каждый вечер даю отчёт проделанной работы