Делать анимированный баннер на основе существующей картинки

Нужно из существующей картинки (PSD со слоями) сделать 2 анимированных баннера:

горизонтальный 725*90

вертикальный 320*480

html5

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нет особых пожеланий к анимации - должно получиться красиво и обращать на себя внимание.

Там много мелких элементов в псд и мозг, можно чтобы мозг менял размер и элементы разлетались или двигались.