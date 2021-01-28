Делать анимированный баннер на основе существующей картинки

$6
БаннерыЗавершен1 заявка144 просмотра
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Нужно из существующей картинки (PSD со слоями) сделать 2 анимированных баннера:

горизонтальный 725*90

вертикальный 320*480

html5

По клику переход на страницу продажи курса по креативности https://creativebaby.ru/product/kurs-po-razvitiu-creativnosti-ot-6-do-100-let/

нет особых пожеланий к анимации - должно получиться красиво и обращать на себя внимание.

Там много мелких элементов в псд и мозг, можно чтобы мозг менял размер и элементы разлетались или двигались.

3 года назад
Alexey_
36 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Bandco
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$6
2 дня
Отличная работа, быстро и качественно. Спасибо.
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
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