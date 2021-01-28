Делать анимированный баннер на основе существующей картинки

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Нужно из существующей картинки (PSD со слоями) сделать 2 анимированных баннера:
горизонтальный 725*90
вертикальный 320*480
html5
По клику переход на страницу продажи курса по креативности https://creativebaby.ru/product/kurs-po-razvitiu-creativnosti-ot-6-do-100-let/
нет особых пожеланий к анимации - должно получиться красиво и обращать на себя внимание.
Там много мелких элементов в псд и мозг, можно чтобы мозг менял размер и элементы разлетались или двигались.
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Добрый день Нужно из существующей картинки (PSD со слоями) сделать 2 анимированных баннера: горизонтальный 725*90 вертикальный 320*480 Указывайте пожалуйста цену в ответах. Спасибо.Баннеры20 заявокЗакрыт3 года назад
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