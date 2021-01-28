Bandco

Алексей Bandco

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Сайты для малого и среднего бизнеса

﻿Веб дизайнер и верстальщик

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Дизайн

  • Разработка макета в Figma
  • Подготовка дополнительной графики в Photoshop или Illustrator
  • Проектирование по методу атомарного дизайна, стайлгайд, компонентный подход

Верстка

  • HTML5, CCS3, JavaScript + jQuery для плагинов работающих на этой библиотеке
  • Сборка проекта на GULP4, на выходе минифицированные файлы для более быстрой загрузки сайта
  • Максимально адаптивная верстка - при любом разрешении экрана ничего не будет ломаться или выглядеть плохо
  • Сжатие картинок без потери качества, так же использование формата WEBP
  • Построение полностью на Flexbox или совместно с Grid сеткой
Перед заказом любой работы - обсудите со мной все детали, чтобы избежать недопонимания.

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Отзывы заказчиков

_Leica_
Наиля 
38 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$70
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка по макетам PSD
Все отлично, Алексей быстро доделал заказ, который не смог завершить предыдущий фронтэндер, также исправил ошибки. Всегда был на связи, оперативно вносил правки, предложил также для одной из страниц лучшее решение, чем было в исходном макете, проявил творческую инициативу :) Однозначно рекомендую.
Терпение, умение выслушать исполнителя, активное и логичное обсуждение деталей проекта - несомненно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
igor-ekb
Игорь 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн сайта - одну страницу , главную.
HTML
Отличная работа, в соответствии с ТЗ.
Грамотно расписанное техническое задание Всегда на связи и не много правок Рекомендую!
Ответный отзыв
Alexey_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
2 баннера HTML5
HTML
Спасибо, всё быстро и по ТЗ. Рекомендую.
Как всегда понятное ТЗ для быстрого понимания задачи Рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
igor-ekb
Игорь 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$47
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн для сайта
CSSHTML
Алексей выполнил работу хорошо и в срок.
Доброжелательный и внимательный заказчик Сотрудничеством доволен и надеюсь на будущие работы с ним Рекомендую
Ответный отзыв
Alexey_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Делать анимированный баннер на основе существующей картинки
HTML
Отличная работа, быстро и качественно. Спасибо.
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Баннеры
2 отзыва
$4/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга