Сайты для малого и среднего бизнеса
Веб дизайнер и верстальщик
Дизайн
- Разработка макета в Figma
- Подготовка дополнительной графики в Photoshop или Illustrator
- Проектирование по методу атомарного дизайна, стайлгайд, компонентный подход
Верстка
- HTML5, CCS3, JavaScript + jQuery для плагинов работающих на этой библиотеке
- Сборка проекта на GULP4, на выходе минифицированные файлы для более быстрой загрузки сайта
- Максимально адаптивная верстка - при любом разрешении экрана ничего не будет ломаться или выглядеть плохо
- Сжатие картинок без потери качества, так же использование формата WEBP
- Построение полностью на Flexbox или совместно с Grid сеткой
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Все отлично, Алексей быстро доделал заказ, который не смог завершить предыдущий фронтэндер, также исправил ошибки. Всегда был на связи, оперативно вносил правки, предложил также для одной из страниц лучшее решение, чем было в исходном макете, проявил творческую инициативу :) Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Терпение, умение выслушать исполнителя, активное и логичное обсуждение деталей проекта - несомненно рекомендую к сотрудничеству!
$50
10 баллов
4 года назад
HTML
Отличная работа, в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
Грамотно расписанное техническое задание Всегда на связи и не много правок Рекомендую!
$2
10 баллов
4 года назад
HTML
Спасибо, всё быстро и по ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Как всегда понятное ТЗ для быстрого понимания задачи Рекомендую для сотрудничества
$47
10 баллов
4 года назад
CSSHTML
Алексей выполнил работу хорошо и в срок.
Ответный отзыв
Доброжелательный и внимательный заказчик Сотрудничеством доволен и надеюсь на будущие работы с ним Рекомендую
$6
10 баллов
4 года назад
HTML
Отличная работа, быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Баннеры
2 отзыва
$4/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга