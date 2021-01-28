Все отлично, Алексей быстро доделал заказ, который не смог завершить предыдущий фронтэндер, также исправил ошибки. Всегда был на связи, оперативно вносил правки, предложил также для одной из страниц лучшее решение, чем было в исходном макете, проявил творческую инициативу :) Однозначно рекомендую.