Конвертировать файл autocad в cdr

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Завершен7 заявок224 просмотра

Необходимо преобразовать dwg (или dxf) или  в cdr версии 9 или 11.

Преобразовать необходимо только то изображение, которое показано на скрине.

В предложение указать стоимость и срок.

AutoCAD
7 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Bandco
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$2
1 день
Алексей всё сделал супер! Быстро, качественно и по приемлемой цене. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем.
Прекрасный заказчик, все четко и по делу. Приятно работать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

Bandco
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад