Нарисовать электрическую схему однолинейного подключения

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Закрыт7 заявок277 просмотров

Нарисовать схему однолинейного подключения 1-2 объектов через трансформатор. 

7 лет назад
Reddox
Михаил 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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