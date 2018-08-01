Разработка проекта электропечи для нагрева металла под закалку

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Закрыт1 заявка159 просмотров

Требуется разработать проект электропечи верхней загрузки.

ТЗ вышлю адресно.

Печь небольшая - рабочий диаметр 600 мм., рабочая высота 1000 мм. 

Требуется:

- выполнить тепло-технический расчет

- выбрать и обосновать материалы футеровки (будет предложены варианты)

- сделать трехмерную визуализацию.

- выполнить прочностной расчет.

- разработать систему нагревателей (будут предложения исходные данные).

- разработать сборочную документацию.

Расчет управляющей части (контроллеры, схемы подключения и т.п.) делать не нужно.

Работу возможно разбить на этапы с поэтапной оплатой.

7 лет назад
ViktorSpb
Виктор 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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