Составить спецификацию в формате xls,комплектующих систем вик по существующим чертежам в формате dwg,предварительно получив файл по электронной почте,так как сервис не даёт возможность загрузить файл dwg
Моделирование в сфере транспортного планирования
В рамках проекта по разработке комплексной схемы организации дорожного движения необходимо выполнить разработку мультимодальной транспортной модели городского округа.
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