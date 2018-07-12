Подготовить проектную документацию

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Закрытнет заявок174 просмотра

Составитьпроект организации автобусного движения на разворотной площадки согласно СНИПов

и других нормативных документов.

7 лет назад
arikon
Андрей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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