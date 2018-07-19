Рабочий чертеж лестницы по 3д-модели

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки210 просмотров

Нужен рабочий чертеж лестницы по 3д-модели SketchUp. 

В модели 2 пролета, по 1 уже сделано.  

Нужны чертежи по 2-му пролету со 2 на 3 этаж. 

Модель:  https://drive.google.com/file/d/1TritSRyKzwmgEXc56-enD5n5-OGtE2zW/view?usp=sharing

SketchUp
7 лет назад
j_a_m
Марат 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать чертежи устройств(а) по механизации сбора Иван-Чая

    оплата через систему BarterCoin, оттуда сами выводите кеш в ЯД-Киви нужно чтобы по чертежам сделали прототип устройства для сбора иван-чая думаю что-то похожее что-то было на гигантский триммер-бритву  ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект роллера (zipline roller coaster)

    Добрый день. Ищем инженера-конструктора, работающего с 3-D моделированием. Проект необычный и интересный, новый для России. Чтобы понять, лучше всего посмотреть  https://www.youtube.com/watch?v=sEk9uMcqNUo Необходимо изготовить рабочую документацию для производства (завода) изогнутой трубы. На трубе ...

    Чертежи и Схемы10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Четрежи по 3D моделям SketchUp

    Здравствуйте! Нужно делать чертежи КМ по моделям металлоконструкций, которые я буду делать в SketchUp. Работа достаточно регулярная. Большинство моделей несложные. Пример во вложении. Важна оперативность - срок от момента получения модели ...

    SketchUpSwift
    Чертежи и Схемы7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составить спецификацию комплектующих систем вик

    Составить спецификацию в формате xls,комплектующих систем вик по существующим чертежам в формате dwg,предварительно получив файл по электронной почте,так как сервис не даёт возможность загрузить файл dwg

    Чертежи и Схемы11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Технолог корпусной мебели Базис Мебельщик

    Добрый день!  Необходимо линейку модулей корпусной мебели отрисовать в Базис мебельщик  Для производственных нужд (закупка материалафурнитуры, раскрой, смета заказа)  Используемая фурнитура   hettich (петли, минификсы, рафиксы, направляющие push ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка радиоэлектронной схемы

    $1000

    Нужно сделать разработку и зборку звуковой схемы которая управляла бы перемещением звука по подключенным динамикам (примерно 50 штук) по различным направлениям. Звук должен подаваться как на 1 динамик так и на любое их число. Подробности ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заготовки для лазерной резки

    Нужно сделать заготовки для лазерной резки (собачья будка). Пример https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=4AkchGmAa6E Размеры длинна 74см *ширина 44см *высота 43см Формат CDR

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад