Разработать чертежи устройств(а) по механизации сбора Иван-Чая

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Закрыт4 заявки260 просмотров

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нужно чтобы по чертежам сделали прототип устройства для сбора иван-чая

думаю что-то похожее что-то было на гигантский триммер-бритву 

и чтобы как-то это на колесах было и как-то ошкуривалось (сепарировалась мякоть от стеблей) и выход был на готовые листья, которые уже идут спокойно я мясорубку

нужно дешево

права на изобретение за мной, авторство за Вами

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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