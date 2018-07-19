Разработать чертежи устройств(а) по механизации сбора Иван-Чая

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нужно чтобы по чертежам сделали прототип устройства для сбора иван-чая

думаю что-то похожее что-то было на гигантский триммер-бритву

и чтобы как-то это на колесах было и как-то ошкуривалось (сепарировалась мякоть от стеблей) и выход был на готовые листья, которые уже идут спокойно я мясорубку

нужно дешево

права на изобретение за мной, авторство за Вами