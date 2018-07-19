В рамках проекта по разработке комплексной схемы организации дорожного движения необходимо выполнить разработку мультимодальной транспортной модели городского округа.
Четрежи по 3D моделям SketchUp
Здравствуйте!
Нужно делать чертежи КМ по моделям металлоконструкций, которые я буду делать в SketchUp.
Работа достаточно регулярная.
Большинство моделей несложные. Пример во вложении.
Важна оперативность - срок от момента получения модели до выдачи чертежа и возможность периодически быть на связи в течение дня.
Знание ГОСТов на чертежи КМ обязательно!
Предлагайте свои варианты стоимости.
Прошу откликаться только, если действительно есть возможность работать оперативно.
ВАЖНО:
Я не смогу делать оплату через Webmoney или систему SWIFT.
Если других вариантов получения денег у вас нет, то нет смысла начинать сотрудничество.
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