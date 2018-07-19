Четрежи по 3D моделям SketchUp

Здравствуйте!

Нужно делать чертежи КМ по моделям металлоконструкций, которые я буду делать в SketchUp.

Работа достаточно регулярная.

Большинство моделей несложные. Пример во вложении.

Важна оперативность - срок от момента получения модели до выдачи чертежа и возможность периодически быть на связи в течение дня.

Знание ГОСТов на чертежи КМ обязательно!

Предлагайте свои варианты стоимости.

Прошу откликаться только, если действительно есть возможность работать оперативно.

ВАЖНО:

Я не смогу делать оплату через Webmoney или систему SWIFT.

Если других вариантов получения денег у вас нет, то нет смысла начинать сотрудничество.