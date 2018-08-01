оплата через систему BarterCoin, оттуда сами выводите кеш в ЯД-Киви нужно чтобы по чертежам сделали прототип устройства для сбора иван-чая думаю что-то похожее что-то было на гигантский триммер-бритву ...
Разработать ген.план
Разработать раздел ген. план. Вся информация по ссылке.
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