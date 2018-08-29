оплата через систему BarterCoin, оттуда сами выводите кеш в ЯД-Киви нужно чтобы по чертежам сделали прототип устройства для сбора иван-чая думаю что-то похожее что-то было на гигантский триммер-бритву ...
Схема для резки
Константин, интересует вот эта модель, размеры (длина, ширина, размер окон) ориентировочно как у прошлой модели. Размер фанеры 6 мм., готовую
модель нужно будет уменьшить на 31 %. В итоге должно получится два
размера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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