Схема для резки

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Завершен5 заявок258 просмотров

Константин, интересует вот эта модель, размеры (длина, ширина, размер окон) ориентировочно как у прошлой модели. Размер фанеры 6 мм., готовую

модель нужно будет уменьшить на 31 %. В итоге должно получится два

размера.

7 лет назад
Velichkoss
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Спасибо за работу.
Приятно было сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад