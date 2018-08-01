Создание полного сборочного чертежа ракеты

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Нужно создать полный сборочный чертеж твердотопливной крылатой ракеты (есть 4 основных части—корпкс ,раскладывающиеся крылья , хвостовое оперение и твердотопливный двигатель) . За подробной информацией в личку.

 И главный критерий -наличие опыта в составлении чертижей и ракетостроение.

7 лет назад
Gulenko_Yaroslav
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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