Чертеж детали в Adobe Illustrator

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Закрыт6 заявок913 просмотров

Нужно сделать чертеж в разрезе в 3-х проекциях. Одна проекция уже готова. Осталось сделать еще 2.

Чертить нужно ревизионный люк, образец передадим.

7 лет назад
guest_15337243662475
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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