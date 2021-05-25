Руслан Кареев ruslankareyevruslankareyev
22 годаКазахстан/Караганда
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб - Дизайнер
Меня зовут Руслан и я веб-дизайнер из Караганды (где где в Караганде). Мне 19 лет.
Интересуюсь дизайном, визуалом и фотографиями.
Друзья говорят что я клево рисую и имею направление на приятный глазу и мозгу дизайн.
Недавно завел и начал писать посты в своем личном инстаграме.
В дизайне акцентирую внимание на баланс между вызывающим и приятным.
Меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.
работал для своих за (по братский)
Портфолио
- Fitness Centr Фитнес Центр47 просмотров
- Сеть кондитерских кофеен61 просмотр
- Barbershop58 просмотров
- Стоматология Lab.Smile71 просмотр