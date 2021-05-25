Веб - Дизайнер

Меня зовут Руслан и я веб-дизайнер из Караганды (где где в Караганде). Мне 19 лет.

Интересуюсь дизайном, визуалом и фотографиями.

Друзья говорят что я клево рисую и имею направление на приятный глазу и мозгу дизайн.

Недавно завел и начал писать посты в своем личном инстаграме.

В дизайне акцентирую внимание на баланс между вызывающим и приятным.

Меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.

работал для своих за (по братский)