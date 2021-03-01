Сдизайнерить шапку, 3 баннера и аватарку в группе вк.

Есть сайт, нужно сделать 40 банеров для 40 киножанров Комедия Фантастика Ужасы Индийское кино Аниме и т.п. Предлагайте стили в котором работаете. Делать можно и в рисованной манере (плоской) как Rндекс или на основе постеров из фильмов. Главное, чтобы банеры ...
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