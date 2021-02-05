Дизайн баyнеров для киножанров

Есть сайт, нужно сделать 40 банеров для 40 киножанров

Комедия

Фантастика

Ужасы

Индийское кино

Аниме

и т.п.

Предлагайте стили в котором работаете. Делать можно и в рисованной манере (плоской) как Rндекс или на основе постеров из фильмов. Главное, чтобы банеры были единообразными