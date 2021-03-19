kokarina

Карина kokarina

 
25 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Дизайн сайтов, Сайты на WordPress

Имеется опыт работы в команде, работа с пользовательскими сценариями, информационной архитектурой. Спокойная в общении, стрессоустойчива, хорошо обучаема. Не имею вредных привычек. Опыт работы с несложными иллюстрациями.

Пройдены курсы по веб-дизайну в школе "UX MIND school". Имеется сертификат об успешном прохождении курсов.

Уже год активно работаю на WordPress с различными заказчиками. Делала всевозможные сайты от портфолио до коммерческих магазинов.

WordPressДизайн сайтаСайт на WordPress
Отзывы заказчиков
guest_16000769351105
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Карточки товара доработать
Очень рекомендую, пока самое приятное сотрудничество, которые было в рамках этой биржи.Спасибо, буду обращаться еще
Приятный в общении заказчик. Четко поставленное задание и оплата в срок. Быстрые комментарии по заданию. Будет приятно еще посотрудничать.
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