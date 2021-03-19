Дизайн сайтов, Сайты на WordPress
Имеется опыт работы в команде, работа с пользовательскими сценариями, информационной архитектурой. Спокойная в общении, стрессоустойчива, хорошо обучаема. Не имею вредных привычек. Опыт работы с несложными иллюстрациями.
Пройдены курсы по веб-дизайну в школе "UX MIND school". Имеется сертификат об успешном прохождении курсов.
Уже год активно работаю на WordPress с различными заказчиками. Делала всевозможные сайты от портфолио до коммерческих магазинов.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта для архитектора на WP44 просмотра
- Дизайн интернет-магазина на WP под ключ37 просмотров
- Анимированный дизайн сайта под ключ на WordPress40 просмотров
- Редизайн сайта57 просмотров
- 3D моделирование48 просмотров
- Дизайна этикеток56 просмотров
- Дизайн сайта49 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
3 года назад
Очень рекомендую, пока самое приятное сотрудничество, которые было в рамках этой биржи.Спасибо, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. Четко поставленное задание и оплата в срок. Быстрые комментарии по заданию. Будет приятно еще посотрудничать.