Дизайн сайтов, Сайты на WordPress

Имеется опыт работы в команде, работа с пользовательскими сценариями, информационной архитектурой. Спокойная в общении, стрессоустойчива, хорошо обучаема. Не имею вредных привычек. Опыт работы с несложными иллюстрациями.

Пройдены курсы по веб-дизайну в школе "UX MIND school". Имеется сертификат об успешном прохождении курсов.

Уже год активно работаю на WordPress с различными заказчиками. Делала всевозможные сайты от портфолио до коммерческих магазинов.