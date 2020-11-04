Alesiawebphoto

Алеся Alesiawebphoto

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайн

Привет! Я Веб-дизайнер.

Использую сценарный подход UX/UI- дизайна, знаю язык разметки HTML и CSS.

李 Задача моего дизайна - выделить ваш продукт, чтобы он выгодно отличался от конкурентов.

Подхожу к разработке и редизайну как к упаковке вашего бизнеса для интернета. Не шаблонно!

Продающий, красивый, удобный и интуитивно понятный для вашего клиента продукт.

Со мной можно списываться, созваниваться - без проблем. После проекта верстальщик может ко мне обращаться, буду рада помочь. 

Виды дизайна:

 лендинг

 сайт - визитка

 интернет-магазин

 корпоративный сайт

 каталог

 банер

 визитки

 сертификаты и др.

А так же доработаю и обновлю существующий сайт.

ВСЕ ПРАВКИ  БЕСПЛАТНО 

🔥 Отдаю макеты полностью готовые к верстке ссылкой в Фигме или PSD (Фотошоп). Стоимость PSD макета x1,5 к стоимости.

Верстаю сайты на Тильда, стоимость обсуждается отдельно.

 Мои работы смотрите здесь:

https://kwork.ru/portfolio

Behance: https://www.behance.net/alesiadrozdova1

📞 Связаться со мной:

Телеграмм +375 (29) 626 05 33

WhatsApp +375 (29) 626 05 33

Viber +375 (29) 626 05 33

 Кошельки:

MasterCard 4585 2200 0774 3486

ЮMoney 4100 1470 5736 018

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Отзывы заказчиков

guest_1603530464917
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать три Банера с новогодней тематикой
Задача была сделать три новогодних Банера для нашего сайта, который тоже делала Алеся, обратилась не сомневаясь в качестве выполненной работы и не пожалела снова. Спасибо! С наступающими Вас праздниками!!!
Приятно иметь постоянных клиентов! Обращайтесь снова, буду рада! Рекомендуйте меня знакомым и коллегам.
Ответный отзыв
guest_1603530464917
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Лендинг косметического салона
Спасибо огромное! Алеся, Вы действительно профессионал своего дела. Я в восторге!!! Потрясный дизайн, то что нужно!Получилось даже лучше, чем Я ожидала. Быстро, красиво и главное качественно! Буду Вас рекомендовать и обращаться снова при необходимости
Спасибо за доверие! С Вами было очень комфортно работать. Прекрасно, когда заказчик точно знает чего хочет, но при этом прислушивается к профсоветам. С удовольствием поработаю с Вами еще, обращайтесь!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#708
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#2019