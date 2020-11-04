Веб-дизайн

Привет! Я Веб-дизайнер.

Использую сценарный подход UX/UI- дизайна, знаю язык разметки HTML и CSS.

李 Задача моего дизайна - выделить ваш продукт, чтобы он выгодно отличался от конкурентов.

Подхожу к разработке и редизайну как к упаковке вашего бизнеса для интернета. Не шаблонно!

Продающий, красивый, удобный и интуитивно понятный для вашего клиента продукт.

Со мной можно списываться, созваниваться - без проблем. После проекта верстальщик может ко мне обращаться, буду рада помочь. 

Виды дизайна:

 лендинг

 сайт - визитка

 интернет-магазин

 корпоративный сайт

 каталог

 банер

 визитки

 сертификаты и др.

А так же доработаю и обновлю существующий сайт.

ВСЕ ПРАВКИ  БЕСПЛАТНО 

🔥 Отдаю макеты полностью готовые к верстке ссылкой в Фигме или PSD (Фотошоп). Стоимость PSD макета x1,5 к стоимости.

Верстаю сайты на Тильда, стоимость обсуждается отдельно.

 Мои работы смотрите здесь:

https://kwork.ru/portfolio

Behance: https://www.behance.net/alesiadrozdova1

📞 Связаться со мной:

Телеграмм +375 (29) 626 05 33

WhatsApp +375 (29) 626 05 33

Viber +375 (29) 626 05 33

 Кошельки:

MasterCard 4585 2200 0774 3486

ЮMoney 4100 1470 5736 018