Привет! Я Веб-дизайнер.
Использую сценарный подход UX/UI- дизайна, знаю язык разметки HTML и CSS.
李 Задача моего дизайна - выделить ваш продукт, чтобы он выгодно отличался от конкурентов.
Подхожу к разработке и редизайну как к упаковке вашего бизнеса для интернета. Не шаблонно!
Продающий, красивый, удобный и интуитивно понятный для вашего клиента продукт.
Со мной можно списываться, созваниваться - без проблем. После проекта верстальщик может ко мне обращаться, буду рада помочь.
Виды дизайна:
лендинг
сайт - визитка
интернет-магазин
корпоративный сайт
каталог
банер
визитки
сертификаты и др.
А так же доработаю и обновлю существующий сайт.
ВСЕ ПРАВКИ БЕСПЛАТНО
🔥 Отдаю макеты полностью готовые к верстке ссылкой в Фигме или PSD (Фотошоп). Стоимость PSD макета x1,5 к стоимости.
Верстаю сайты на Тильда, стоимость обсуждается отдельно.
Мои работы смотрите здесь:
Behance: https://www.behance.net/alesiadrozdova1
📞 Связаться со мной:
Телеграмм +375 (29) 626 05 33
WhatsApp +375 (29) 626 05 33
Viber +375 (29) 626 05 33
Кошельки:
MasterCard 4585 2200 0774 3486
ЮMoney 4100 1470 5736 018
Портфолио
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