Немного о себе

Привет, я Лера. Я занимаюсь UX/UI-дизайном (веб-дизайном), с огромным удовольствием сделаю современный и качественный дизайн сайта вашей организации, а также примусь за любое другое задание, связанное с веб-дизайном. Учту все ваши предложения и пожелания! Photoshop владею, но дизайн разрабатываю исключительно в Figma, никаких PSD от меня не ждите.

Условия сотрудничества:

Ознакомление с ТЗ, заполнение брифа, детальное ознакомление с задачей

Предоплата (30% от общей стоимости)

Выполнение работы

Внесение правок

Оплата всей работы

Обмен отзывами

Плюшки сотрудничества со мной:

Бесплатные правки

Всегда на связи

Контакты:

Telegram: @va_lera_01

Портфолио:

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