Немного о себе
Привет, я Лера. Я занимаюсь UX/UI-дизайном (веб-дизайном), с огромным удовольствием сделаю современный и качественный дизайн сайта вашей организации, а также примусь за любое другое задание, связанное с веб-дизайном. Учту все ваши предложения и пожелания! Photoshop владею, но дизайн разрабатываю исключительно в Figma, никаких PSD от меня не ждите.
Условия сотрудничества:
- Ознакомление с ТЗ, заполнение брифа, детальное ознакомление с задачей
- Предоплата (30% от общей стоимости)
- Выполнение работы
- Внесение правок
- Оплата всей работы
- Обмен отзывами
Плюшки сотрудничества со мной:
- Бесплатные правки
- Всегда на связи
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @va_lera_01
Портфолио:
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Портфолио
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