va_lera_01

Валерия va_lera_01

 
22 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Немного о себе

Привет, я Лера. Я занимаюсь UX/UI-дизайном (веб-дизайном), с огромным удовольствием сделаю современный и качественный дизайн сайта вашей организации, а также примусь за любое другое задание, связанное с веб-дизайном.  Учту все ваши предложения и пожелания! Photoshop владею, но дизайн разрабатываю исключительно в Figma, никаких PSD от меня не ждите.

Условия сотрудничества:

  • Ознакомление с ТЗ, заполнение брифа, детальное ознакомление с задачей
  • Предоплата (30% от общей стоимости)
  • Выполнение работы
  • Внесение правок
  • Оплата всей работы
  • Обмен отзывами

Плюшки сотрудничества со мной:

  • Бесплатные правки
  • Всегда на связи

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @va_lera_01

Портфолио:

Клац мышкой —>Вот сюда

Дизайн сайтаFigma
Портфолио