Нарисовать логотип и фавикон для сайта

$10
БаннерыЗавершеннет заявок247 просмотров
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Из схематичного изображения сделать логотип. Сделать два файла с разной компоновкой элементов - размером 200х200 и логотип 300х70. И нарисовать фавикон для вкладки в браузер.

3 года назад
Oleg0001
Олег 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Дмитрий сделал прекрасный креативный логотип. Выполнил с соблюдением всех пожеланий. Коммуникация на высоком уровне. Будем работать. Однозначно рекомендую.
Оперативная связь, быстрая оплата, четкое ТЗ. Рекомендую Олега к сотрудничеству! Всегда рад новым заданиям.
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