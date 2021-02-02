Нарисовать несколько баннеров

Нужно разработать 12 баннеров для соц сетей (тексты мы пишем сами). Тематика - компания по быстрой доставке посылок. Нужно будет разработать концепцию - и все баннера будут в одном стиле (изменяться только фоновые изображения и ...
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Нужно нарисовать несколько jpeg баннеров для интернет-магазина
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