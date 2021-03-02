12 баннеров для SMM

Нужно разработать 12 баннеров для соц сетей (тексты мы пишем сами). Тематика - компания по быстрой доставке посылок. Нужно будет разработать концепцию - и все баннера будут в одном стиле (изменяться только фоновые изображения и текст). Изображения со стоков.

Работа ежемесячная. Предложите ваши цены. Спасибо!